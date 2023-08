Politiet er tirsdag til stede i forbindelse med en gårdbrand ved Rødvig Stevns.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

'Sørg for at give plads til udrykningskøretøjer, og undlad at søge hen mod branden', oplyser politiet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.11.

»Der er tale om en trelænget gård, hvor ilden er gået igennem taget ved det ene læng. Der er ingen fare for personer eller dyr. Alle er ude.«

»Og der er heller ikke fare for spredning,« siger vagtchef Lasse Jensen til B.T.

Det er på Højstrupvej, at branden er opstået.

»Der er tyk røg, og vi er opmærksomme og kører rundt i området og ser, hvor røgen bevæger sig hen. Det blæser meget, og så vil vi informere borgere.«

»Men bor man i nærheden, skal man selvfølgelig ikke opholde sig i røgen.«

Opdateres …