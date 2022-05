Politi og redning er lige nu i forbindelse med en færdselsulykke til stede i Dronninglund i den nordlige del af landet.

Her er en mand forulykket i sin bil.

Han er formentlig blevet blændet af noget lys, hvorefter ulykken er sket.

Det oplyser Mads Hessellund, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»Han har først påkørt en elkasse og er så fortsat videre ind i en have. Ellers har jeg ikke så mange oplysninger,« lyder det fra vagtchefen.

Den umiddelbare melding er, at manden ikke er kommet alvorligt til skade.

Men for en sikkerheds skyld er der tilkaldt en ambulance til stedet, hvor manden bliver tilset. Om han skal på hospitalet, er for tidligt at sige.

Politiet kan ikke oplyse mandens alder for nuværende.

Ulykken blev alarmeret klokken 11.58, hvorefter man rykkede afsted mod Dronninglund.

B.T. følger sagen.