Københavns Politi er til stede ved den iranske ambassade i København.

Det er politikredsen i forbindelse med en politiforretning, som det ikke vil uddybe, hvad er.

Det skriver politikredsen på Twitter o gbekræfter det til B.T.

»Vi er til stede ved den iranske ambassade i forbindelse med en politiforretning. Vi har p.t. ikke yderligere,« siger Københavns Politi til B.T..

Billeder fra stedet viser, at ambassaden afspærret og en indsatsleder med hunde er tilkaldt.

Billeder viser også, at mange står uden for bygningen og afventer et eller andet, samt der er flere diplomatbiler på matriklen, som har smadret ruder og buler.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra den iranske ambassade, men det har ikke været muligt.

Københavns Politi ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen for nuværende.

Artiklen opdateres …