Københavns Vestegns Politi er til stede ved en bygningsbrand på Krondalvej i Rødovre.

Det skriver de på X.

Politiet opfordrer til at borgere i området følger myndighedernes anvisninger.

»Borgere i området bedes respektere afspærringen,« lyder det.

Også Hovedstadens Beredskab har meldt ud om branden på X. Her lyder det, at der ikke er fare for personer i forbindelse med branden. Beredskabet har påbegyndt slukning af branden, skriver de i opslaget.

Senere på X har de skrevet, at der er kraftig ild i bygningen, og at man kæmper for at undgå, at branden spreder sig til omkringliggende bygninger.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi og Hovedstadens Beredskab.

Opdateres...