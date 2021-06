Københavns Politi er onsdag talstærkt til stede ved en boligblok på Amagerfælledvej på Amager i København.

Det bekræfter vagtchefen over for B.T.

»Det er rigtigt, vi er derude, og hvis det ser lidt voldsomt ud, er det fordi, vores teknikere har det store setup med,« siger han.

Og hvad er det så, de efterforsker? Faktisk står politiet i en noget usædvanlig situation.

»Der er fundet projektiler, og der er fundet noget, som ligner skudhuller i en dør.«

»Men vi har ikke modtaget nogen anmeldelser om skyderi, hviket er usædvanligt, fordi det er et tæt befolket område,« siger vagtchefen.

Den mystiske mangel på anmeldelse af skyderi gør det på nuværende tidspunkt umuligt for ordensmagten at slå fast med 100 procent sikkerhed, at der rent faktisk er blevet affyret skud på stedet.

»Vi kan hverken be- eller afkræfte, at der er blevet skudt. Vi betegner det derfor som 'et mistænkeligt forhold',« siger vagtchefen hos Københavns Politi.