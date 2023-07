Betjente fra Fyns Politi er fredag eftermiddag til stede på togstationen i Nyborg.

»Vi er kørt til Nyborg Station, hvor der kom et tog kørende med blandt andre to personer, hvor den ene muligvis har overfaldet den anden,« oplyser vagtchef Peter Vestergaard.

Klokken 14.15 modtog Fyns Politi en anmeldelse om et overfald i et tog, der kort efter kørte ind på Nyborg Station.

Her ankom også snart politiet, der nu efterforsker en »episode, der kan vise sig at være en voldssag«, oplyser vagtchefen.

Politiet er for nuværende ved at danne sig et overblik over, hvad der er sket i toget.

I den forbindelse har man fat i de to implicerede, der nu skal afhøres. Det samme skal vidner.

