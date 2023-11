Københavns Politi har onsdag aften været massivt til stede på Christiania.

Det sker, fordi de har fået anmeldelser om et knivstik.

»Klokken 22.14 indløb der en anmeldelse om, at person skulle være stukket med kniv på Christiania. Vi har været derude. Ifølge vidner er det sket, så det arbejder vi klart med en hypotese om, at det er.«

»Grunden til at jeg siger sådan er, at det endnu ikke er lykkedes os at få fat i den forurettede. Det søger vi selvfølgelig,« forklarer vagtchef ved Københavns Politi, Jonathan Wald.

Han fortæller også, at politiet meget gerne vil høre fra eventuelle vidner.

De kan kontakte politiet på telefon 114 eller tage kontakt til politiets folk på stedet.

