Vestegnens Politi er lige nu i gang med at undersøge et 'mistænkeligt forhold' på DTU Campus i Ballerup.

Det oplyser Vestegnens Politi.

Efterforskningsleder hos Vestegnens Politi Claus Buhr siger, at politiet er i fuld gang med tekniske undersøgelser på skolen. Politiet vil ikke kommentere, hvad 'mistænkeligt forhold' indebærer.

»Vi er stadig på skolen, men vi har ikke evakueret eleverne endnu,« siger han.

Hos DTU vil de heller ikke kommentere sagen, men henviser til politiet.

