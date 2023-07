Siden tidlig morgen har Københavns Politi været til stede ved Richard Mortensens vej i København S.

Det er man i forbindelse med, at man undersøger et område, hvor der er foregået et mistænkeligt forhold.

Det oplyser vagtchef Henrik Svejstrup til B.T.

»Vi er i gang med en undersøgelse efter mistænkeligt forhold. Der er i samme ombæring spærret et stykke af området af.«

»Vi er dernede med nogle teknikere, som undersøger forholdet. Vi har været der siden i morges.«

Politiet kan for nuværende ikke oplyse, hvilket forhold der er tale om.

B.T. følger sagen.