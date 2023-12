Fredag formiddag er politiet til stede i parkeringskælderen under Torvet i Silkeborg, som netop nu er spærret helt af.

Det skyldes en anmeldelse af en blufærdighedskrænkelse

»Vi har fået en anmeldelse fra en kvinde, som fortæller, at hun har været udsat for noget blufærdighedskrænkende, og at det skulle være foregået i den p-kælder,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, til TV Midtvest.

Politiet har i den forbindelse indsat politihunde af den mest erfarne type i bestræbelserne på at finde mulige spor.