Københavns Politi er lige nu til stede med 'tilpas styrke' i Københavns Lufthavn på Amager.

Her er de ved at undersøge det, der beskrives som et mistænkeligt forhold.

De har dog ikke lyst til at komme nærmere ind på, hvad dette indebærer.

»Vi er i gang med at efterforske et mistænkeligt forhold i Københavns Lufthavn, hvor vi i den forbindelse er til stede. Der vil gå et stykke tid, og så skal vi nok åbne mere op om det, men for nu har vi ikke yderligere oplysninger, end at vi er til stede med tilpas styrke,« forklarer vagtchef Espen Godiksen.

København Lufthavns presseafdeling kan dog give lidt flere informationer.

»Vi ved for nuværende, at det er et fly fra Warszawa i Polen, der er landet, som der er en politiforretning omkring,« siger kommunikations- og pressechef Lise Agerley Kürstein.

»Vi ved ikke, hvad det er. Det kan måske være en person eller en genstand ombord. Hvis der er yderligere, melder vi ud.«

Flere af flyene, som skal lette fra lufthavnen her til aften, står nu også som forsinkede på København Lufthavns hjemmeside.

Opdateres...