Politiet er onsdag morgen massivt til stede i Hvidovre.

B.T.s folk på stedet fortæller, at et der er afspærret et stykke af villavejen Agermosen, der ligger lige øst for Bakkeskoven.

Samtidig kan man på billeder fra stedet se, at der ligger flere genstande på vejen uden for et hus.

Her er flere ting blevet markeret af politiets teknikere.

Flere ting ligger på vejen. Foto: Byrd/Marcus Mørk

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

