Nordsjællands Politi undersøger lørdag morgen »et mistænkeligt dødsfald« i Hørsholm.

Det skriver politiet på det sociale medie X.

Politiet har natten igennem været til stede på en adresse i den nordsjællandske by, og undersøgelserne kommer til at vare et stykke tid endnu, fremgår det.

Det drejer sig om et adresse på Rugvej.

De pårørende til den afdøde er endnu ikke underrettet, og derfor har politiet ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

B.T. følger sagen …