Københavns Vestegns Politi var tirsdag morgen til stede med flere patruljer ved Fitness World i Brøndby, da man havde modtaget en anmeldelse om et 'mistænkeligt forhold'.

Anmeldelsen gik på, at en person i området muligvis var i besiddelse af en pistol.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

En person er efterfølgende blevet anholdt:

'En person i besiddelse af en splatterpistol anholdt,' lyder det i tweetet.

Til B.T. oplyser vagtchefen for Københavns Vestegns Politi, at den anholdte er blevet sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Politiaktionen på stedet er afsluttet.

Opdateres...