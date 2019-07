En 22-årig mand er fredag blevet anholdt i Ballerup og sigtet for drabsforsøg.

Tidligere fredag rykkede politiet ud til området omkring Ågerupve i byenj, dog uden at oplyse årsagen.

I en pressemeddelelse oplyser Københavns Vestegns Politi nu, at det drejede sig om en politiaktion, hvor en 22-årig blev anholdt og sigtet for drabsforsøg.

'Den anholdte er mistænkt for sammen med andre gerningsmænd at have deltaget i et drabsforsøg i Søborg den 30. juni, hvor en 36-årig mand blev skudt i hånden og udsat for adskillige knivstik,' oplyser politiet.

I forbindelse med drabsforsøget er en 26-årig mand i forvejen varetægtsfængslet i sagen.

Desuden er en 31-årig mand fængslet i sagen in absentia.

»Dagens aktion sker efter massiv efterforskning, og jeg vil ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser i sagen,« siger politikommissær Henrik Hougaard i pressemeddelelsen.

Det var fredag formiddag ved 10:30-tiden, at politiet på Twitter oplyste, at man var til stede i Ballerup i forbindelse med 'en politiforretning'.

Hvad 'politiforretning' nærmere dækkede over, ønskede man i begyndelsen ikke at oplyse.

Til B.T. fortalte den kommunikationsansvarlige hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, dog, at der var styr på situationen.

»Der er fuldstændig kontrol over det,« sagde han.

Opdateres..