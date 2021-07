En person har fredag morgen mistet livet i en trafikulykke på Bredsten Landevej ved Grindsted.

I samarbejde med politiet er man i øjeblikket i færd med at rydde op efter ulykken, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund.

Han tilføjer, at politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 8.44.

Kort forinden var en personbil kørt frontalt ind i en lastbil.

»Af uvisse årsager kører personbilen over i modsatte vejbane, hvor lastbilen forsøger at undvige, men hvor der opstår et frontalt sammenstød.«

I sammenstødet mistede føreren af personbilen livet.

»Vi arbejder stadig på stedet, hvor oprydningen pågår,« oplyser vagtchefen og tilføjer, at der skal ekstra hjælp til, da det er omfattende at fjerne lastbilen.

Samtidig tager man hånd om lastbilchaufføren, fortæller vagtchefen.