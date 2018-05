Klik her og se mere video hos Localeyes

Politiet opfordrer gerningsmand til knivstik ved Bakken om at melde sig selv. En 14-årig dreng blev stukket.

Gerningsmanden til et knivoverfald på en 14-årig dreng ved Bakken nord for København er stadig på fri fod.

Det oplyser politikommissær og efterforskningsleder Allan Lørup fra Nordsjællands Politi.

- Der er sikret overvågningsmaterialet fra stedet, og som jeg har fået forklaret, så er det af rigtig god kvalitet.

- Jeg vil derfor bede gerningsmanden om at melde sig selv, hvis ikke han vil se et billede af sig selv i avisen, siger han.

Overfaldet fandt sted kort før klokken 22 mandag, da uoverensstemmelser mellem to grupper af unge drenge udviklede sig.

Ifølge politiet begyndte uoverensstemmelserne ved radiobilerne. Herefter trak grupperne væk fra hinanden, indtil de senere stødte sammen ved et stiområde uden for Bakken.

Her blev drengen stukket to gange, én gang i ballen og én gang ved brystregionen. Omkring klokken 01 natten til tirsdag kunne politiet dog oplyse, at drengens liv ikke var i fare.

- Vi har ikke navnene på de involverede, men vi har en idé om, hvor vi skal lede, siger Allan Lørup.

Gerningsmanden er formentlig en dreng på omkring 15 år. Ifølge politiets oplysninger skal han være af udenlandsk baggrund og cirka 180 centimeter høj.

På gerningstidspunktet har vidner beskrevet, at han bar blåt tøj, som formentlig var joggingtøj. Han var desuden iført en sort kasket.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.44 mandag.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.