Selv om antallet af indbrud er faldet markant de seneste år, så er der stadig tusindvis af danskere, som hvert år får ubudne gæster.

Og særligt i dagene omkring jul har indbrudstyvene, som har svært ved at kende forskel på 'dit og mit', ekstra travlt.

Derfor har Rigspolitiet nu en klar opfordring til danskerne, så antallet af indbrud i private hjem kan fortsætte sin kurve nedad.

For der er nemlig flere måder at bekæmpe problemet på, og en af de mest effektive er ganske simpel: Undgå at købe de tyvekoster, som tyvene stjæler.

»Hvis tyvene ikke kan komme af med deres varer, så mister de interessen. Langt de fleste indbrudstyve går efter ting, som er lette at afsætte. Det kan for eksempel være elektronik eller smykker. Så man har også et ansvar som borger. Hvis man for eksempel får et tilbud, enten af en bekendt eller via handelspladser på nettet, som er for godt til at være sandt, så er det det sandsynligvis også, og så kan der være tale om stjålne varer,« siger politiinspektør Claus Birkelyng, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet, i en pressemeddelelse.

»Hvis man køber det, er man med til at holde tyvene i gang. Hvis tyvene ikke kan få afsat deres varer, er der jo ingen grund til at stjæle dem.«

Selv om antallet af indbrud generelt er faldende, så tog antallet af anmeldte indbrud et ordentligt nøk opad fra den 24. til den 25. december.

Juleaftensdag modtog politiet landet over 57 anmeldelser om indbrud, mens de 1. juledag modtog hele 81 anmeldelser.

I dagene op til juleaften har tallet ligget på mellem 30 og 50.

I et forsøg på at hjælpe borgere har politiet fire gode råd, så man mindsker risikoen for at købe tyvekoster.