Drab, drabsforsøg, eksplosioner og bilbrande er formentlig et resultat af en voldsom bandekonflikt mellem to grupperinger.

Derfor sætter Rigspolitiet nu alt ind på at få styr på situationen, der over de seneste måneder er eskaleret.

»Københavns Politi, Vestegnens Politi og Midt- og Vestsjællands Politi har indført visitationszone som følge af den konflikt, der er mellem NNV og Brothas. Der er en erklæret konflikt mellem de to grupperinger, det er sådan vi ser det, og det sætter vi hårdt ind over for,« lyder det fra Søren Have Enevoldsen, der er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet.

Søndag aften blev den 22-årige Tayfun Kara likvideret i Ishøj, mens han sad i sin bil med to andre personer. En lille uge forinden var den også gal, da en 27-årig mand blev dræbt med talrige knivstik i Akacieparken i Valby, mens en voldsom eksplosion onsdag morgen smadrede et pizzeria på Jyllingevej.

Og det er blot et fåtal af de hændelser, der har været den seneste rum tid.

Hvad den præcise sammenhæng er mellem de mange hændelser, vil Søren Have Enevoldsen imidlertid ikke komme ind på, ligesom han heller ikke kan oplyse, hvad der ligger til grund for clinchen mellem Brothas og NNV-gruppen.

»Vi har vurderet, at der er en bandekonflikt mellem de to bandegrupperinger, men jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad der har udløst konflikten. Det holder vi for os selv,« lyder det.

Konflikten mellem Brothas, der udspringer af Mjølnerparken, og NNV, der holder til i Københavns nordvestkvarter, er imidlertid ikke helt ny. Allerede for et år siden vurderede Nationalt Efterforskningscenter (NEC) i Rigspolitiet, at Brothas og NNV havde stået bag en række voldelige hændelser rettet mod hinanden.

I den forbindelse fortalte politiinspektør i Københavns Politi, Torben Svarrer, at konflikten bundede i et internt opgør.

»Det er formentlig toneangivende medlemmer, der er trukket i hver sin retning og har fået nogle andre med. En del af gruppen er trukket ned omkring Hundige og Greve-området og har slået sig sammen med nogle der,« sagde han i den forbindelse til B.T.

Politiet: Vi skal have styr på situationen

Konflikten mellem de to grupperinger har selvsagt skabt bekymring blandt borgere i de berørte områder, og fredag morgen blev den bekymring formentlig forstærket, da en sms-besked pludselig begyndte at florere på de sociale medier.

En SMS-besked advarer om bandekrig og skyderier i København fredag aften. Beskeden får nu politiet til at reagere. Foto: Privatfoto Vis mere En SMS-besked advarer om bandekrig og skyderier i København fredag aften. Beskeden får nu politiet til at reagere. Foto: Privatfoto

I beskeden lyder det blandt andet, at der er erklæret bandekrig i en række områder, og at man skal holde sig væk.

'De har sagt, at alle bliver skudt,' står der i beskeden, som tegner et yderst voldsomt billede af konflikten.

Det billede kan man imidlertid ikke genkende hos Rigspolitiet, selv om man ifølge Søren Have Enevoldsen har sat hårdt ind for at få styr på den aktuelle situation.

»Vi gør alt, hvad vi kan, og vi har rullet den store pakke ud og bruger alle værktøjer.«

Og hvad er det for værktøjer, I bruger?

»Vi har indført visitationszoner, så kører vi den præventive vinkel, vi har mobile politistationer i områderne, og så forsøger vi at genoprette trygheden. Vi kører med en flerstrenget indsats både beredskabs- og efterforskningsmæssigt, som vi har sat ind,« siger Søren Have Enevoldsen.