Ingen grænsehandel!

Sådan lyder den kort og klare besked til danskerne mandag formiddag efter, at først den danske regering og nu også den tyske har lukket grænserne i forsøg på at komme den frygtede coronavirus til livs.

Så mens coronaen raser, må du altså klare dig uden billige øl og den kæmpemæssige bøtte med Nutella.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver på Twitter mandag formiddag, at de bliver ringet op af folk, som vil høre, om de må tage til Tyskland og købe ind i grænselandets supermarkeder.

Vi får opkald om, hvorvidt man kan køre til Tyskland for at grænsehandle. Det bliver af de tyske myndigheder ikke anset for at være et anerkendelsesværdigt formål. Så nej. Ingen grænsehandel #uka #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 16, 2020

Og svaret er altså et klart nej.

Grænsehandel er ikke det, som myndighederne anser som et 'anerkendelsesværdigt formål,' understreger politiet.

Fredag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark lukker grænserne til Sverige og Tyskland og stopper for al indrejse til landet - også ved færgeovergange og i lufthavne.

Det sker i et forsøg på at bremse spredningen af coronavirussen.

Vi bliver også spurgt, om man må køre til Tyskland for at få behandlet dyr hos tysk dyrlæge. Nej det må man heller ikke #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 16, 2020

Danske statsborgere kan stadig rejse ind i Danmark, men andre bliver afvist ved grænsen, hvis man ikke har et 'anerkendelsesværdigt formål.'

Søndag oplyste den tyske indenrigsminister, at også Tyskland lukker grænsen.

Den kommende tid kan du kun komme ind i vort sydlige naboland, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål. Og her hører billig sprut og cigaretter altså ikke ind under.

Politiet oplyser også på Twitter, at danskere heller ikke må køre over grænsen for at få deres kæledyr behandlet af en tysk dyrlæge.