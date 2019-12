'Vi skal nå en flyver!'. 'Jeg kommer for sent til et vigtigt møde.'

Onsdag morgen gløder telefonerne hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Bilister fanget i en kø på Sønderjyske Motorvej kimer politiet ned for at høre, hvornår de kan køre videre.

De er blevet fanget på den del af motorvejen, som er blevet spærret, da der tidligere på morgenen gik ild i en lastbil.

Lastbilen er nemlig fyldt med papir, og derfor har ilden godt fat. Det gør slukningsarbejdet ekstra besværligt.

I skrivende stund er motorvejen helt spærret i retning mod Flensborg lige efter afkørsel 69.

Det giver store problemer for trafikken fra Haderslev mod Aabenraa, og der er flere kilometer kø.

De mange henvendelser får nu politiet til at bede bilisterne om at have tålmodighed.

»De er meget, meget utålmodige, og det kan vi sådan set godt forstå. Men vi kan ikke gå på kompromis med sikkerheden omkring slukningsarbejdet.«

Det siger vagtchef fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen, som desværre ikke har meget opmuntrende nyt til de frustrerede bilister.

»Folk ringer ind for at høre, hvordan udsigterne er, og hvornår de kan komme videre, og det er desværre svært at sige. Vi arbejder alt det vi kan på at få slukket branden, men det er altså en lastbil med papir, der er ild i, og det er noget skrammel,« siger vagtchefen og tilføjer:

»Vi er kede af, at folk kommer for sent frem, men vi kan ikke gøre mere, end vi allerede gør.«

Sønderjyske Motorvej: Vi har stor forståelse for de bilister, der er fanget på motorvejen på grund af branden. Vi kan dog ikke gå på kompromis med sikkerheden og uanset vigtigheden af dit ærinde, så kan slukningsarbejdet ikke forceres mere end det bliver. Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 4, 2019

Bilisterne opfordres til at finde alternative ruter, og politiet forsøger lige nu at lede dem, der er fanget mellem branden og afkørsel 69, væk fra branden.

»Vi kan ikke have biler kørende forbi en brændende lastbil, mens brandfolk går rundt på vejen og arbejder. Sikkerheden komme i første række,« understreger vagtchefen.

Slukningsarbejdet ventes at stå på i hvert fald en times tid endnu, så bilisterne skal ikke regne med normal trafik på strækningen de næste mange timer.