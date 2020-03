162 km/t på en strækning hvor fartgrænsen er 60.

En østjysk bilist havde fart på, da han torsdag aften blev snuppet af politiets fartmåler på Århusvej i Følle ved Rønde i Østjylland.

Der er blevet længere mellem bilerne mange steder i landet, og myldretid i trafikken er for en stund et ukendt fænomen.

Corona-krisen har lagt store dele af Danmark øde, og mange arbejder hjemmefra og skal ikke afsted i bilen morgen og eftermiddag.

Færre biler på vejene betyder IKKE at du må køre, som det passer dig! I aftes målte vi fart på Århusvej i Følle ved Rønde, hvor man må køre 60 km/t. 21 bilister kørte for stærkt og seks fik klip i kortet. To fik frakendt kørekortet ved at køre hhv. 108 og 162 (!!!) km/t #politidk pic.twitter.com/JuxpsW7tMP — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 19, 2020

Politiet understreger dog, at det på ingen måde betyder, at hastighedsbegrænsningerne er ophævet. Østjyllands Politi skriver på Twitter, at deres fartmåler torsdag aften fangede 21 bilister i at køre for stærkt på en 60 km/t-strækning.

'Færre biler på vejene betyder IKKE, at du må køre, som det passer dig!' skriver de.

Af dem, der røg i fartfælden, kørte seks så stærkt, at de fik et klip i kørekortet.

To af bilisterne var ligefrem vanvidsbilister: Som sagt kørte en enkelt hele 162 km/t, mens seepdometeret hos en anden rundede 108 km/t.