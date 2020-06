Et 30-minutter langt telefonopkald til den drabsmistænkte tysker Christian B. kan blive den afgørende brik, der løser Madeleine McCann-mysteriet.

Den tyske chefanklager Hans Christian Wolters har en mistanke om, at en ansat på Oceans Club i Praia da Luz i Portugal har hjulpet Christian B. med at skaffe sig adgang til McCann-familiens ferielejlighed i maj 2007.

Opkaldet løb ind på Christian B.’s telefon den 3. maj 2007 klokken 19.32 og blev afsluttet præcis en halv time senere klokken 20.02.

Teleoplysninger viser, at opkaldet gik ind på Christian B.’s telefon, mens han befandt sig i netop Praia da Luz, kort før Madeleine McCann blev set sidste gang. Det skriver Mirror.

Madeleine McCann. Foto: HANDOUT

Klokken 21.05 så hendes far nemlig Madeleine for sidste gang.

Han var gået op til ferielejligheden fra en nærliggende restaurant for at se til Madeleine og hendes to søskende, som lå og sov, mens forældrene spiste på en nærliggende restaurant.

De tyske efterforskere er nu ved at undersøge, om de kan spore, hvem der foretog opkaldet til Christian B. den skæbnesvangre aften.

Hans Christian Wolters mistanke går på, at det kan være en ansat og medsammensvoren på Oceans Club i Praia da Luz, der har ringet til Christian B. for at fortælle, hvornår der var fri bane til at bryde ind i McCann-familiens ferielejlighed.

Chritian B boede i dette hus kort før Madeleine McCanns forsvinden i maj 2007. Foto: CARLOS COSTA

Tysk politi understreger, at det ingen beviser er for, at den ansatte på resortet vidste, at Madeleine McCann ville blive kidnappet.

Men politiet er ekstremt interesserede i at tale med vedkommemde, da det kan blive nøglen til at opklare, om Christian B. vitterlig har bortført og dræbt den dengang tre-årige Madeleine McCann.

Christian B. sidder i øjeblikket fængslet for en voldtægt af en 72-årig amerikansk kvinde, som han brød ind hos og voldtog i netop Praia da Luz i 2005 - altså omkring 18 måneder før Madeleine forsvandt.

43-årige Christian B. har et alenlangt synderegister og blev allerede som 17-årig idømt to års ubetinget ungdomsfængsel for at have forgrebet sig på småpiger.

Christian B.’s britiske ekskæreste hævder over for The Sun, at hun kort før Madeleines forsvinden havde en skræmmende snak med Christian B.

Kvinden, som dengang var 30 år, fortæller, at Christian B. dagen før Madeleines forsvinden sagde følgende:

»Jeg har noget, jeg skal have ordnet i Praia da Luz i morgen. Det er noget frygteligt, men noget jeg er nødt til at gøre og som vil ændre mit liv. Du kommer ikke til at se mig i et stykke tid.«

Hans Christian Wolters, anklager og chef-efterforsker i Madeleine-sagen. Foto: EROL DOGRUDOGAN

Tysk politi efterforsker sagen som en drabssag, men chefefterforsker Wolters har gjort det klart, at der ikke findes retsmedicinske beviser for, at Madeleine McCann er død.

»Det kan være et lille håb,« siger han.