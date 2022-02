Fredag aften sendte Fyns Politi en efterlysning ud på to unge mennesker. Det drejer sig om 13-årige Annabell Liva Graff og 18-årige Anders Henrik Lynge.

Lørdag er der endnu ikke nyt i sagen, og de to teenagere er derfor fortsat efterlyst.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til B.T.

»Politiet hører derfor fortsat gerne fra folk, der måske har set de to teenagere,« siger Peter Vestergaard.

De er begge sidst set torsdag. Annabell Liva Graff er sidst set torsdag aften, mens Anders Henrik Lynge sidst er set torsdag omkring klokken 15. De to teenagere blev set omkring Nyborg.

Forældrene til de to teenagere er begge er klart bekymrede for, hvor de to teenagere befinder sig.

Fyns Politi oplyste fredag, at man mener, at de to er sammen. Vagtchefen fortalte i den forbindelse, at man mener, at de to er venner.

Annabell Liva Graff beskrives som spinkel, cirka 165 cm høj, med afbleget hår i den ene side og formentlig iført sort goth-tøj.

Anders Lynge Henrik beskrives som spinkel, cirka 178 cm høj, hår som på billedet, og så har man ingen oplysninger om, hvilket tøj han kan have på.

Hvis man har set noget til de unge mennesker eller ved noget om sagen, kan man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.

Efterlysningen af de to teenagere er sendt ud, fordi politiet er bekymret fir deres velbefindende. Håbet er, at offentliggørelsen af deres billeder og beskrivelser kan hjælpe politiet videre i sagen.

Man ved endnu ikke, i hvilken retning de to unge mennesker har bevæget sig. Der er imidlertid intet der tyder på, at der skulle være tale om en forbrydelse.