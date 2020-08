Midt- og Vestsjællands Politi har tirsdag eftermiddag været til stede i Køge, hvor de har ledt efter spor i en sag.

De vil dog på nuværende tidspunkt ikke sige, hvilken sag der helt præcist er tale om.

»Det er en opfølgning på en sag, der har været i nat (natten til tirsdag, red.), hvor vi har været ude et par steder i Køge,« fortæller vagtchefen.

Han vil dog ikke sige noget om, hvilken sag fra natten der er tale om.

»Det er en sag, der kører i efterforskningen,« er det meste, han kan sige på nuværende tidspunkt.

Politiet har været til stede i byen sammen med flere politihunde.

»Vi var ude at lave krydssøg med hundene, hvor man løber lidt frem og tilbage for at se, om man kan finde nogle spor,« forklarer vagtchefen.

B.T. følger sagen.