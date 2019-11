Fredag morgen blev to kvinder fundet dræbt på Sjælland. 39-årig sigtet ringede selv til politiet.

Politiet var i kontakt med en drabssigtet 39-årig mand i tiden mellem to drab i henholdsvis Ruds Vedby og Kundby.

Det oplyser Brian Bang-Rasmussen, der er politiinspektør, på et pressemøde i Næstved fredag eftermiddag.

Omkring klokken 04.30 ringede den 39-årige selv til politiet.

- Vi har en telefonisk samtale med ham, hvor han fortæller, hvad han har foretaget sig på adressen i Ruds Vedby, siger politiinspektøren.

Politiet forsøgte at få manden til at forlade adressen og komme ind på politistationen, men mistede forbindelsen. Da politiet igen talte med den mistænkte, sagde han, at "der er sket noget nyt".

Efterfølgende meldte den mistænkte sig på politistationen i Holbæk.

Kvinden, der blev dræbt i Ruds Vedby, var 31 år, mens kvinden, der blev fundet livløs i Kundby, var 35 år.

Det er endnu for tidligt at sige noget om motivet til drabene, lyder det på pressemødet.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi siger, at den 39-årige har en familiemæssig relation til begge kvinder.

Kliver påpeger, at politiet på grund af sagens omstændigheder arbejder ud fra den tese, at drabet i Ruds Vedby er begået først.

- Det er vores opfattelse, at vi har foretaget den anholdelse, der må forventes i denne sag, siger politiinspektøren på pressemødet.

De pårørende til de to dræbte er underrettet.

Kort efter middag fredag er den sigtede endnu ikke blevet afhørt. Han skal fremstilles i grundlovsforhør klokken 18 ved Retten i Næstved.

Den sigtede har ikke før været involveret i alvorlig kriminalitet.

/ritzau/