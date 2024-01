Nordsjællands Politi har sendt flere patruljer til Hillerød for at undersøge et mistænkeligt forhold.

De er til stede ved Slangerupgade i den nordsjællandske by.

»Vi efterforsker et mistænkeligt forhold deroppe. Lige nu har vi faktisk ikke hoved eller hale i det.«

»Det jeg kan bekræfte er, at vi er til stede deroppe til en anmeldelse, der er indgået fra en mand. Nærmere kan jeg ikke komme det,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Ratzlaff.

Politiet fik anmeldelsen 19.19.

Lige nu er de ved at indhente overvågning og spor fra området.

Vagtchefen fortæller, at det drejer sig om et berigelsesforhold, men ønsker ikke at uddybbe det yderligere.

Opdateres …