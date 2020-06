Politiet er i øjeblikket talstærkt til stede på Søborg Hovedgade i Søborg.

Man er ved at undersøge 'et mistænkeligt forhold'.

Det oplyser den kommunikationsansvarlige hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, til B.T.

Ved du noget om sagen, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»Jeg kan ikke sige så meget på nuværende tidspunkt, men jeg kan bekræfte, at vi er til stede. Vi undersøger et mistænkeligt forhold, og vi er til stede med en del politifolk,« forklarer han.

Har I anholdt nogen?

»Det kan jeg ikke sige noget om.«

Et vidne fortæller til B.T., at der lå en kvinde på fortovet umiddelbart inden, politiet ankom, og at hun blev hjulpet af en håndfuld forbipasserende. Tilstanden på kvinden kendes ikke.

Vestegnens Politi oplyser videre, at de også er til stede på Hvidovrevej, hvor de ligeledes undersøger et mistænkeligt forhold.

'Også på Hvidovrevej undersøger vi lige nu et mistænkeligt forhold. Heller ikke her har vi yderligere lige nu,' lyder det.

På Twitter oplyser politiet, at der ikke er en sammenhæng mellem de to sager.

