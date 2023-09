Politiet oplyser fredag eftermiddag, at man er til stede med flere patruljer for at undersøge et 'mistænkeligt forhold'.

Det foregår på Nordkystvejen i Allingåbro.

Det skriver Østjyllands Politi på X, tidligere kendt som Twitter.

Politiet går ikke i detaljer med forholdet.

Men Nordkystvejen er spærret i begge retninger, mens politiets arbejde står på.

'Følg vores anvisninger og find alternative ruter', lyder det fra politiet.

B.T. følger sagen.

