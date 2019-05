Politiet er sent lørdag aften til stede på Løvevej i Rødovre, hvor 'en hændelse' undersøges.

Billeder fra stedet viser et stort politiopbud.

Har du oplsyninger i sagen, vil B.T. meget gerne høre fra dig. Skriv på 1929@bt.dk - Tak.

B.T.s mand på stedet fortæller, at der kan være tale om et skyderi, og at der ligger en livløs mand på jorden med et klæde over sig.

Dette er endnu ikke bekræftet af politiet. B.T. arbejder på at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

De oplyser dog på Twitter, at de lige nu ikke har yderligere kommentarer:

Vi er til stede på Løvevej i Rødovre, hvor vi undersøger en hændelse. Vi har meget travlt i øjeblikket har ikke yderligere pt. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) May 4, 2019

B.T.s mand fortæller, at der er omkring 10-15 betjente til stede i området, tre ambulancefolk samt hundepatruljer, og at de har spærret hele området omkring Løvevej af.

»De har indsat reaktionspatruljer, som lige nu undersøger alle sidevejene,« lyder det fra B.T.s mand.

Hændelsen - som altså menes at være et skyderi - skulle være sket mellem kl. 22 og 22.30 lørdag aften.

B.T. følger sagen...