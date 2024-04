Midt- og Vestsjællands Politi er lørdag morgen rykket ud til et mistænkeligt forhold i Holbæk.

Flere patruljer er lige nu ved en adresse på Østervang.

»Vi arbejder lige nu på stedet, og det vil vi gøre i nogle timer endnu,« siger Lasse Jensen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at de fik anmeldelsen ved 07.55.

»Da vi skulle ind på adressen, bliver vi nødt til at aflive to hunde for at komme ind og undersøge et mistænkeligt forhold med det samme, derfor kan naboer have hørt skud,« siger vagtchefen.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke yderligere kommentarer til, hvad der er sket på adressen på nuværende tidspunkt.

Opdateres …