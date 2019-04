Der er nu trygt og roligt i Farum igen, efter Nordsjællands Politi onsdag aften modtog anmeldelser om tumult mellem to grupper.

Politiet har været talstærkt til stede for at efterforske tumulten ved et lejlighedskomplekset Farum Midtpunkt, men der er nu ro på i området, skriver kredsen på Twitter.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.41, og senere på aftenen var der også forlydender om muligt skyderi.

Et vidne havde anmeldt til politiet, at vedkommende havde hørt et skud. Men det har politiet nu afkræftet som et muligt stenslag mod vidnets sidespejl på bilen.

Det fortæller Nordsjællands Politis pressevagt til B.T.

'Et vidne melder, at der muligvis er blevet affyret skud. Vi har ingen meldinger om tilskadekomne, men Frederiksborgvej langs Farum Midtpunkt bliver afspærret nu, da vi skal søge efter eventuelle spor med politihundene,' skriver politikredsen på Twitter.

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at politiet har været talstærkt tilstede, og der har holdt hundepatrulje.

Politiet skriver desuden, at flere biler kørte hastigt fra stedet efter hændelsen. Der er siden blevet fundet en bil og yderligere standset en bil, som kan have noget med sagen at gøre.

B.T. har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der indtil videre ikke har yderligere oplysninger i sagen.

Hvis du ved noget om tumulten, vil politiet gerne høre fra dig på 114.

