Torsdag aften har politiet været massivt til stede ved Børglumvej i Aarhus.

En person er efterfølgende anholdt, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

»Vi har været til stede på en adresse i det nordlige Århus på baggrund af en anmeldelse om et skydevåben. Vores endelige undersøgelser er ikke afsluttet. 1 person anholdt.Intet yderligt,« lyder det på Twitter.

Ifølge B.Ts mand på stedet så har politiet været talstærkt til stede ved aktionen.

Han fortæller, at han både har set flere forhandlere, politiets såkaldte reaktionspatruljer, PETs aktionsstyrke og flere ambulancer i området ved Børglumvej.

Han fortæller også, at aktionen har fundet sted i nærheden af Børglum Kollegiet og et botilbud for voksne med hjerneskade.

Da B.T. taler med reporteren omkring klokken 19.20, er aktionen ifølge ham ved at være afsluttet. Samtlige aktionsstyrker – med undtagelse af indsatslederen – har forladt området i rolig fart, fortæller han.

Politiet skriver dog på Twitter, at de ikke er færdige med alle undersøgelser, og de er derfor fortsat til stede på adressen.