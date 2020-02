Politiet i Nordsjælland er netop nu talstærkt til stede i Lyngby Kirkestræde i Lyngby.

I begyndelsen oplyste politiet, at man var i gang med at undersøge det, man kaldte 'et mistænkeligt forhold'. Nu kommer de med flere oplysninger.

På Twitter oplyser politikredsen kort efter klokken 15:30, at man tidligere onsdag modtog en anmeldelse om, at der var fundet en død person ved Lyngby Kirkestræde.

'Det er på nuværende tidspunkt at betegne som et mistænkeligt dødsfald,' skriver Nordsjællands Politi.

Derfor er man fortsat på stedet, hvor man er i gang med at foretage diverse undersøgelser.

'De pårørende er endnu ikke underrettet, og vi kan derfor ikke komme nærmere ind på køn og alder på den afdøde på nuværende tidspunkt,' oplyser Nordsjællands Politi.

Der er samtidig spærret af rundt om en kirke, mens politiet og teknikere er til stede.

B.T. følger sagen.