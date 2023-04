Tips, videoovervågning og efterlysninger. Borgerne har i den grad spillet en stor rolle i politiets eftersøgning af den 13-årige Filippa, der lørdag forsvandt sporløst fra en sydvestsjællandsk landevej.

De skal have stor tak, lyder det fra politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kim Kliver, i en pressemeddelelse.

»Det har været en sag med ualmindelig stor bevågenhed, og vi vil gerne takke mange gange for den meget store hjælp, vi har fået fra borgerne.«

»Vi har nu brug for arbejdsro til at foretage de næste efterforskningsmæssige skridt, hvor vi blandt andet skal kortlægge den 32-åriges færden, og helt naturligt se på, om der kan trækkes tråde til andre uopklarede sager,« siger Kim Kliver. Understreger, at politiet ikke har flere kommentarer til Filippa-sagen for nuværende.

I forbindelse med, at den 13-årige pige søndag blev fundet over et døgn efter sin forsvinden, blev en 32-årig mand anholdt.

Og mandag blev det ved Retten i Næstved besluttet, at han skal sidde varetægtsfængslet frem til 11. maj. Der er nemlig, vurderede dommeren ved grundlovsforhøret, begrundet mistanke om, at han står bag den unge piges forsvinden.

Således er den 32-årige sigtet for klokken 11.43 lørdag af have indledt en langvarig frihedsberøvelse af Filippa. Mod hendes vilje skulle han have holdt hende i hans bil og på to forskellige adresser i henholdsvis Sorø og Korsør.

Derudover er han sigtet for voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje.

Ved retsmødet gjorde hans forsvarer det klart, at han delvist erkender sig skyldig. Hvad, det konkret dækker over, blev ikke yderligere uddybet, førend dørene ved grundlovsforhøret blev lukket af hensyn til efterforskningen.

En efterforskning, der nu skal foregå i ro fra offentligheden, lyder det fra Kim Kliver.

»Nu skal vi have lov at arbejde med sagen, og af hensyn til efterforskningen kan vi ikke dele oplysningerne herfra med offentligheden.«

Ved grundlovsforhørets afslutning oplistede dommeren en række efterforskningsskridt, som politiet forventes at tage den kommende tid.

Blandt andet skal den 13-årige pige afhøres, og den 32-årige genafhøres.

Derudover skal politiet gennemgå den massive mængde videoovervågning, over 600 borgere har bidraget med. Og så skal der indhentes endnu mere.

Politiet fastslår i pressemeddelelse, at man »selvfølgelig« vil melde ud, såfremt efterforskningen når frem til information, der har relevans for offentligheden.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk Gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår sagen om den forsvundne Filippa.