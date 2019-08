Østjyllands Politi er langt fra tilfreds med, at to patruljebiler har deltaget i et gaderæs i Randers.

En video med to patruljebiler, der deltager i et gaderæs, har floreret på flere sociale medier, og det vækker ikke begejstring.

»Det er ikke politiets opgave at deltage i den slags arrangementer, og jeg synes, det tegner et uheldigt billede af politiet,« siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelelse.

»Nu er vi i gang med at undersøge, hvordan det er sket, og vi vil indskærpe over for vores medarbejdere, at det ikke er den måde, vi skal prioritere vores ressourcer på.«

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Jesper Mølgaard, der er pressekontakt hos Striben Randers, fortæller, at de to patruljebiler blot kørte igennem for »showets skyld.«

»Det var i går aftes, og de spurgte bare, om de måtte køre igennem, og de kørte bare igennem for show. De kørte ikke ræs,« fastslår han.

Jesper Mølgaard fortæller, at politiet altid er til stede, når Striben Randers afholder lovligt gaderæs.

»Og hele hændelsen blev mødt meget positivt af de tilstedeværende. Der var meget stor respekt for det, de gjorde, derude i går. Langt de fleste synes, at det var fedt, at de gjorde det,« lyder det fra Jesper Mølgaard.

Videoen af de to patruljebilers 'gaderæs' blev lagt på Stribens Facebook-side lørdag aften. I skrivende stund er blevet set mere end 500.000 gange, mens mere end tre tusinde har kommenteret opslaget.

Også B.T.s Anders Hemmingensen har delt videoen på sin Instagram, hvor den er vist mere end 150.000 gange.

