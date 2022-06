Lyt til artiklen

Svindlerne er gået meget målrettet efter en bestemt type offer.

»Det er vores indtryk, at gerningsmændene via Krak og lignende finder personer, der har navne, som viser, at de kan være fra den ældre generation,« siger Randi Mortensen fra det kriminalpræventive sekretariat i Midt- og Vestsjællands Politi.

»Derfor har vi blandt andet set flere med navnet Else blandt ofrene. I nogle tilfælde finder svindlerne så også via Facebook oplysninger om personernes fødselsdato.«

Midt- og Vestsjællands Politi har nu undersøgt de mange svindelsager, der i det seneste års tid er gået ud over ældre personer i politikredsen. I alt 53 sager er blevet gennemgået, og 25 af ofrene er blevet interviewet.

Fremgangsmåden har hver gang været cirka den samme.

Her er de ældre kvinder, oftest aleneboende og mellem 74 og 94 år, blevet ringet op af personer, der har udgivet sig for at være fra en bank eller fra politiet. Ofrene er derefter blevet overtalt til at udlevere både dankort og pinkode med en forklaring om, at de er blevet hacket.

I flere tilfælde har det kostet tusindvis af kroner, hvilket B.T. også har beskrevet.

»De ældre skammer sig typisk enormt meget over, at de lod sig narre. Men det er vigtigt at sige, at det er der ingen grund til. Der er rigtigt mange, der falder for det her trick, fordi gerningsmændene er så veltalende og overbevisende,« siger Sara Olsen, der også har været med til at udarbejde undersøgelsen i det kriminalpræventive sekretariat.

Fra politiet lyder konklusionerne videre, at de ældre især kan beskytte sig bedre ved at få hemmeligt nummer og ikke dele personlige oplysninger på sociale medier.

Desuden er der blevet udarbejdet følgende råd til ældre personer, der skulle få et uventet opkald fra 'banken' eller 'politiet':