En række formodede indbrudstyve og hælere er blevet fængslet i Sønderjylland. Nu er antallet af indbrud faldet til næsten ingenting.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fået et stort gennembrud i en sag om talrige indbrud i Sønderborg, og det har ført til et markant fald af indbrud i byen.

'Igennem det seneste år har især Sønderborg kommune været stærkt plaget af indbrud i private hjem. Det har medført megen utryghed og mange frustrationer i området. Nu har Syd- og Sønderjyllands Politi så fået fængslet to grupperinger, politiet mener står bag en stor del af indbruddene. Sagen trækker også tråde til andre politikredse,' lyder det i en pressemeddelelse, inden det tilføjes:



'Alene i oktober, november og december 2018 var der i Sønderborg by 170 indbrud i privat beboelse eller 1,8 indbrud pr. døgn. Fængslingerne har betydet et meget mærkbart fald i antallet af indbrud i beboelse. Mange døgn slet ingen i Sønderborg kommune.'

Anholdelsen af de mange indbrudstyve sker efter, at Syd- og Sønderjyllands Politi indsatte en særlig efterforskningsgruppe, som arbejdede intensivt med efterforskning. Det første forholdsvis hurtigt til anholdelsen af en kun 15-årig indbrudstyv, der blev varetægtsfængslet.

Den 5. marts blev yderligere tre formodede tyve fængslet. De er henholdsvis 18, 19 og 20 år. Den 20-årige er senere løsladt, men sigtelsen er opretholdt.

'En 32-årig mand var forinden blevet fængslet, tilstod og fik et års fængsel for hæleri. Han havde opbevaret koster – altså udbytte fra indbrud - til en værdi af cirka halvanden million kroner. Den 7. marts blev en 31-årig mand varetægtsfængslet. Han er sigtet for særlig groft hæleri af stjålne værdier for mere end to millioner kroner. Politiet mener, han er en fokusperson i forhold til organiseringen af indbruddene,' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Samtidig blev en en 37-årig mand fra en anden grupperingen også fængslet sigtet for et større antal indbrud.

Efterforskningen i gang

Det store antal anholdelser har medført, at politikredsen har en større efterforskning foran sig.

»Vi har stadig en masse efterforskning tilbage i sagerne,« siger politikommissær Thomas Berg fra Områdecenter Syd i Sønderborg, og tilføjer:

»De varetægtsfængslede i sagerne har været fremstillede for lukkede døre. Derfor er det også begrænset, hvor mange detaljer vi i øjeblikket kan oplyse. Men vi kan jo helt klart mærke, at det har haft den ønskede virkning på antallet af indbrud i området.«

I alt er der blevet stjålet mellem 1000 og 2000 genstande i området, som nu er på vej tilbage til deres rette ejere, og da der i mange af tilfældene er tale om genstande med stor affektionsværdi, så medfører det selvsagt stor glæde.

»Det er lige så godt som juleaften,« udbrød en ejerne spontant ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi, da hun fik familiens ting igen.

Blandt de stjålne genstande er alt fra designervarer over parfume, smykker, IT-udstyr, porcelæn, lamper og mønter.

»Vi får produceret fotomapper med billeder af alle de genstande, vi ikke umiddelbart kan finde ejerne til. Så kan alle på et tidspunkt komme ind og se mapperne igennem,« siger politikommissær Thomas Berg. Men der går et stykke et stykke tid, fordi omfanget er så stort.