Det var tydeligt, at gæsterne ved det store højbord i midten af restauranten skilte sig ud fra alle andre.

De havde hættetrøjer, huer og træningssko på. Alle i mørkt tøj og alle med et hårdt udtryk og kropssprog.

»De svingede med armene og en af dem havde et stenhårdt blik i øjnene. Han lignede en, som kunne slå folk ihjel,« fortæller Peter, der var til stede på restauranten.

De seks mænd i midten af tyverne havde klokken 21.00 lige fået deres mad, da dørene ved hovedindgangen og personaleindgangen gik op.

Ind kom en anden gruppe af mænd, som gik målrettet hen mod det spisende selskab i midten af Sticks'n'Sushi i Kongens Lyngby.

»De tog gule kasketter på og trak halstørklæder op over munden, så jeg troede først, at det var en polterabend, hvor de skulle kidnappe brudgommen,« siger Peter.

Flere af dem råber; 'Det er politiet. Læg jer ned', mens de omringer de seks mænd ved bordet.

Den aften skulle politiet have fat i én bestemt person med tilknytning til en afstraffelsesaktionen under bandekonflikten.

Vores efterretninger siger, at han har været i udlandet i lang tid. Knud Hvass, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

I øjeblikket var det som om tiden gik i stå. Alle gæsterne stoppede med at spise og så chokeret til, mens de civile betjente lagde gruppen af mænd i håndjern én efter én. Nogle blev lagt på gulvet og andre stillet op ad væggen i hjørnerne af restauranten, men ingen af de anholdte virkede berørte.

»Så er maden gratis nu,« grinte en af dem, fortæller Peter, der kalder oplevelsen for surrealistisk.

Bandemedlem eftersøgt for grov vold

Det er ikke hver dag, at Københavns Politi stormer en sushirestaurant og foretager masseanholdelser.

I det her tilfælde var det nødvendigt, da politiet havde fået et tip om, at et bandemedlem sad inde på Sticks'n'Sushi.

Overfaldet 16. september sidste år ved Den Røde Plads på Nørrebrogade i København udløste i den følgende uge flere hævnaktioner mellem de stridende parter. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Overfaldet 16. september sidste år ved Den Røde Plads på Nørrebrogade i København udløste i den følgende uge flere hævnaktioner mellem de stridende parter. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vores efterretninger siger, at han har været i udlandet i lang tid,« fortæller Knud Hvass, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

Det har derfor ikke været muligt for politiet at finde manden. Indtil torsdag aften.

»Vi har ledt efter ham, fordi han er eftersøgt i en grov voldssag fra bandekonflikten sidste år,« fortæller han.

Den 24-årige mand, som politiet anholdte, har tilknytning til et blodigt overfald i en frisørsalon på Nørrebro tilbage i september. Her var to unge mænd fra bandemiljøet blevet genkendt af en rivaliserende gruppering, som mødte talstærkt op på stedet.

I 18 lange minutter blev de to mænd overfaldet med slag, knivstik og spark. Et af ofrene blev stukket i halsen og den anden i ryggen og skulderen.

I februar blev 19 overfaldsmænd tiltalt i sagen. Sagen berører medlemmer fra både Brothas, Loyal Yo Familia og grupperinger fra Nordvest og Vestegnen.

Knud Hvass fra Københavns Politi vil ikke oplyse, hvilket grupperingen den anholdte, 24-årige mand tilhører, men ifølge DR er der tale om et højtstående medlem af banden NNV (Nørrebro/Nord-Vest). Han blev fredag fremstillet i dommervagten med krav om fængsling.

Peter er ikke vidnets rigtige navn. Han ønsker at være anonym på grund af sagens karakter. B.T. kender hans fulde identitet.