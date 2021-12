En 29-årig mand har været forsvundet siden natten mellem lørdag og søndag.

Østjyllands Politi har ledt intenst efter Peter.

Overvågningskameraer viste onsdag, at den unge mand havde gået på Aarhus Ø tæt på havnekajen, og siden har politiet ledt med vandsøgshunde, ligesom de har fået assistance fra Søværnets dykkertjeneste og forskningsskibet Aurora.

Men fredag er der ikke planer om at fortsætte eftersøgningen til vands. I stedet vil politiet nu lede på landet, de vil dog fortsætte med at undersøge overvågningskameraer.

Østjyllands Politi afviser dog ikke, at man vil vende tilbage til eftersøgning i vandet, hvis der ikke kommer nogen gennembrud på land.

29-årige Peter havde forladt Jægergårdgade efter en fyraftensøl lørdag, og siden er han ikke blevet set. Politiet formoder, han var på vej hjem til sin søster på Aarhus Ø.

Politiet efterlyste onsdag en cyklist, der er set kigge efter 29-årige Peter på overvågningskameraer omkring klokken 03:00 på Aarhus Ø.

Politiet mistænkte, at manden kiggede, fordi han muligvis var bekymret for, at Peter gik for tæt på havnekajen.

Det er dog ikke lykkedes at finde cyklisten endnu, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet har heller ikke haft andre gennembrud. Der er hverken kilder med afgørende information, der har henvendt sig, ligesom overvågningsmateriale ikke har vist noget nyt siden.