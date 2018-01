Københavns Politi har besluttet at stoppe eftersøgningen i Øresund og Køge Bugt i forbindelse med ubådssagen, hvor raketbyggeren Peter Madsen er sigtet for at have dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall 10. august. Det oplyser drabschef Jens Møller til BT.

»Som det ser ud nu har vi besluttet, at der ikke er grund til at søge yderligere i vandet med hverken skibe eller dykkere. Vi har fundet alle Kim Walls kropsdele - en torso, et hoved, benene og to arme - men der har været enkelte andre ting, som vi indtil nu har overvejet, om der var grund til at vi fortsat ledte efter,« siger drabschefen.

Onsdag 29. november fandt Forsvarets dykkere i samarbejde med Københavns Politi den sidste manglende kropsdel af Kim Wall - hendes højre arm - i Køge Bugt. Armen blev fundet tæt på det sted, hvor den venstre arm, der blev fundet en uge tidligere. Begge arme har været holdt nede af strips og metalgenstande.

De to arme blev fundet ca. en kilometer fra der, hvor torsoen, hovedet og benene af den svenske freelancejournalist blev fundet. Torsoen blev fundet 21. august af en forbipasserende cyklist i vandkanten ved Klydesøen på Amager. Og benene blev fundet sammen med hovedet 6. oktober af politiets dykkere i vandet.

Efter fundet af den sidste manglende kropsdel 29. november mangler politiet fortsat at finde både Kim Wall og Peter Madsens mobiltelefoner, som formodes at være kastet i vandet. Samtidig har efterforskerne også håbet evt. at kunne finde andre redskaber af betydning for sagen end den sav, som er blevet fundet og som Peter Madsen formodes at have anvendt til at partere liget af den svenske journalist.

»Siden fundet af den sidste arm har vi kun gennemført en enkelt søgning med dykkere på baggrund af udsagn fra et vidne. Den søgning gav dog ikke noget resultat, og nu har vi besluttet os for at indstille eftersøgningen helt,« forklarer drabschef Jens Møller.

»At alle Kim Walls kropsdele er blevet fundet har været vigtigt af flere grunde. Dels af etiske grunde for de pårørende, og dels i forhold til efterforskningen, fordi det gav os mulighed for at søge efter spor på alle dele af kroppen og fordi det giver os mulighed for at undersøge og efterprøve eventuelle forklaringer fra Peter Madsen om, hvad der er foregået,« tilføjer efterforskningslederen.

I forbindelse med eftersøgningen har der samlet været dykkere i vandet i 32 dage, i 13 dage fordelt på fire perioder fra 29. august til 16. november har specialtrænede svenske lighunde været på vandet i forsøget på at opsnuse spor af den svenske kvinde, to dage har forskningsskibet »Aurora« fra Aarhus Universitet bistået politiet og i tre dage er der foregået egentlige afsøgninger på land med blandt andet assistance fra Beredskabsstyrelsen.

Peter Maden har i nu fem måneder siddet varetægtsfængslet for mordet på Kim Wall. Han nægter at have dræbt journalisten, men har tidligere - efter at have ændret forklaring flere gange - fortalt, at han parterede liget af Kim Wall, der sidst blev set i live 10. august i år, da hun om bord på Peter Madsens ubåd sejlede med ham ud af Københavns Havn. Efterfølgende blev de forskellige dele af Kim Wall smidt i Køge bugt.

Peter Madsen har flere gange undervejs i sagen skiftet forklaring om, hvilken skæbne der var overgået Kim Wall. I begyndelsen hævdede han, at han havde sat hende af ubåden i live om aftenen 10. august. Senere at hun døde som følge af en ulykke i ubåden. Først som følge af et kraniebrud med den tunge indgangsluge i tårnet af ubåden, men den 14. oktober ændrede Peter Madsen i et politiforhør forklaringen til, at Kim Wall blev kvalt, mens hun var alene i ubåden - muligvis af gasser

Det forventes, at Københavns Politi inden længe vil rejse tiltale mod den varetægtsfængslede Peter Madsen.

»Vi sætter nu punktum for eftersøgningen i vandet, men fortsætter efterforskningen i sagen. Den pågår løbende, så længe retssagen ikke er startet, og det kan heller ikke afvises, at der i nogle af de kommende retsmøder under sagen kan komme begæringer fra forsvarer eller anklager om yderligere efterforskningsskridt. Det er set før,« siger drabschef Jens Møller.