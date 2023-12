Politiet indstiller torsdag aften deres eftersøgning af 41-årige Kathrine, der har været forsvundet siden tirsdag.

Torsdag har politiet haft 24 mand og 16 politihunde ude for at lede efter Kathrine, der efterlod sin bil i Bryrup nær en skov. Tidligere på dagen var der også en helikopter i luften.

Det skriver TV 2 Midtvest.

»Den er stoppet helt. Sidste chance for at hundene kunne få færten var i dag,« forklarer Peter Justesen, politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg og leder af politiets efterforskning i sagen.

Da Kathrine ikke kom hjem til sine forældre som aftalt tirsdag, begyndte hendes mor at blive bekymret. Derfor talte hun med Kathrines mand, og de blev enige om, at ringe til politiet.

Hun er ikke blevet set siden.

»Det er forfærdeligt. Jeg tænker, at det er det værste, man kan komme ud for som mor,« forklarede Elsebeth Bønding til B.T. tidligere torsdag, mor til Kathrine, der holder fast i håbet om, at hendes datter nok skal finde vej hjem igen.

Kathrine efterlod sin bil ved Bryrup mellem Silkeborg og Nørre Snede i Midtjylland.

Politiet mener, at hun kan være kørt fast og derefter har efterladt sin bil.

Elsebeth Bønding forklarede yderligere overfor B.T., at Kathrine ofte har søgt mod skoven, når hun skulle rense hovedet. Og netop der, hvor bilen er blevet fundet, er et sted, Kathrine er glad for at gå ture.

Kathrine har formentlig ingen jakke på. Men da hun forlod sit hjem tirsdag morgen, var hun iført en kraftig, lyserød/lilla striktrøje med høj hals.

Hun havde sorte, stramme bukser på og lange, brunlige vinterstøvler med hvidt plys på toppen og snørebånd hele vejen ned.

Oplysninger i sagen kan gives til Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.