Hun havde ikke noget kørekort, og hendes bil manglede nummerplader.

Det var dog ikke det største problem ved den unge kvindelige bilist, som Nordjyllands Politi stoppede fredag aften.

'Kvinden' bag rattet var nemlig en pige på bare 14 år. Det skriver Nordjyske.dk.

Og som om det ikke var slemt nok, så har politiet også mistanke om, at hun kørte i en stjålet bil.

En politipatrulje fik øje på bilen, da den omkring halv ni fredag aften kom kørende ad Blåborgvej i Rakkeby.

Bilen manglede nemlig nummerplader, og derfor stoppede betjentene den til et rutinetjek.

Udover den alt for unge chauffør, fandt politiet via bilens stelnummer ud af, at den var importeret fra Tyskland.

På den adresse, som pigen kom fra, fandt politiet to mænd: En 30-årig mand og hans far på 62 år.

De havde yderligere fem biler på bopælen, som politiet mistænker for at være klonede.

Kloning af biler er ifølge Motormagasinet et stigende problem.

Hvis en bil bliver klonet, betyder det, at bilen kører rundt med et andet registreret stelnummer, typisk fra samme mærke og model.

Det er en måde at dække over, at bilen er stjålet.

Pigens værge er en 46-årig mand fra Spjald, men det er den 30-årige, der er sigtet for hendes brøde.

Det var nemlig hans bil, den 14-årige kørte i. Han er derfor sigtet for at overlade førerretten til en person uden kørekort.