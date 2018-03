Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Der var ingen grund til at mistænke, at der foregik noget ulovligt inde i lejligheden på Østerbro i København, da politiet besøgte adressen få timer før, to 14-årige natten til søndag tog en overdosis, som kostede den ene livet og efterlod den anden i koma.

Det oplyser Københavns Politi over for BT.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

40-årig sigtet for drab

Episoden, som vicepolitiinspektøren refererer til, udspillede sig natten mellem lørdag og søndag på Østerbro i København, hvor to teenagere tog en overdosis af, hvad politiet antager er receptpligtig medicin.

Medicinen tog de i en lejlighed, som ifølge politiet har været kendt som samlingssted for 'socialt belastede unge'.

Lejligheden lejes af en 40-årig kvinde, der er mor til den komatruede 14-årige pige og er kendt fra misbrugsmiljøet.

Hun blev tirsdag fremstillet i Københavns Byret, hvor hun blev sigtet og varetægtsfænglet frem til den 26. marts for uagtsomt manddrab på den 14-årige dreng.

Tilkaldte ikke hjælp

Herudover blev kvinden sigtet efter paragraf 250 i straffeloven, som straffer 'den som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand'. Af sigtelsen fremgik det, at den 40-årige havde efterladt den 14-årige dreng på badeværelsesgulvet samt hensat sin datter i hjælpeløs tilstand ved ikke at tilkalde hjælp, selvom hun var klar over, at datteren havde indtaget ukendte stoffer og ligget i sengen med vejrtrækningsproblemer.

Kvinden nægter sig skyldig.

Politiet, som første gang var ved lejligheden kl. 22.30 lørdag aften for at hente en anden 14-årig dreng, der var meldt savnet af sine forældre, kunne fra dørtrinnet af lejligheden konstatere, at »de generelle forhold var bekymrende«, hvorfor de optog en socialrapport, men ikke gik ind:

»En ransagning af en lejlighed er det, vi kalder for en kategori 1-ransagning. Der skal simpelthen være begrundet mistanke for noget ulovligt. Så det er ikke bare noget, man lige gør,« fortæller Riad Tolba.

Lå livløs på jorden

Tre timer senere skulle det vise sig, at der rent faktisk foregik noget ulovligt på adressen, og da de efter et opkald til alarmcentralen omkring kl. 01.30 kom tilbage til adressen, lå den 14-årige dreng livløs på jorden ude foran opgangen.

»Dem, der var til stede i lejligheden den pågældende aften, bar ham ned på gaden. De mente, at han skulle have noget frisk luft, men da de så, at der skulle mere til, ringede de til ambulancen,« fortæller Riad Tolba.

Drengens liv stod ikke at redde, men pigen, som lå i en seng oppe i lejligheden, blev ved hjertemassage genoplivet og overført til Rigshospitalets Traumeafdeling. Hun er fortsat i kritisk tilstand.