Retten i Horsens skal vurdere, om amerikanske politifolks optræden rimer med dansk lovgivning.

Det tog sig sikkert tilforladeligt ud, da en svensk indregistreret bil kørte ind på en rasteplads langs Østjyske Motorvej en lørdag i november sidste år.

I bilen, der rullede ind på Ejer Bavnehøj Vest lidt efter klokken 13, sad en kvinde og en mand. Han stod ud og fik kontakt med to mænd, der ventede i en parkeret varevogn.

De havde varer med. De viste ham et fuldautomatisk skydevåben og en taske pakket med yderligere 24 våben. Til gengæld viste han dem, at han havde husket pengene. I brystlommen var der 25.500 euro.

Han gik tilbage til bilen, hvor kvinden gav ham et sæt handsker. Men netop som han havde iført sig handskerne for at aflevere pengene, blev handlen afbrudt. Såvel han som kvinden blev anholdt.

Våbenhandlerne ved varebilen var i virkeligheden polititjenestemænd, hedder det i beskrivelsen af episoden i et anklageskrift, som fredag vil blive oplæst i Retten i Horsens.

De to i den svenske bil var kurérer, hævder anklagemyndigheden, og var udsendt af to påståede bagmænd med bopæl i Göteborg i Sverige. Yderligere en femte person er tiltalt for at skulle modtage våben i en postpakke i Vamdrup på vegne af de to.

Tiltalen drejer sig for de formodede hovedmænds vedkommende om forsøg på at købe i alt 83 skydevåben og ammunition. Den ene leverance var den, der udspillede sig på rastepladsen.

Aftalen om handlen var forinden indgået på den såkaldt mørke del af nettet, og også her var der tale om skuespil. Sælgerne tilhører nemlig ikke den kriminelle underverden. De er amerikanske politifolk.

Efterforskningen er udført af politienheden Homeland Security Investigations (HSI), har dansk politi tidligere oplyst. HSI har stor erfaring i at arbejde undercover som hemmelige agenter på nettet.

Forløbet er stærkt problematisk, har det lydt fra to af de tiltaltes forsvarere.

- Det er ret betænkeligt, den måde, man har efterforsket på, har advokat Brian Werner Lassen tidligere udtalt.

- Spørgsmålet om lovligheden af de amerikanske myndigheders optræden bliver et stort tema, har advokat Jan Schneider sagt om sagen i Horsens, der er planlagt til at strække sig over et dusin retsmøder.

Amerikanske politifolk arbejder ofte som agenter, der lokker og får mistænkte til at gå i fælden. I Danmark er det derimod forbudt for politiet med agenter at fremprovokere en forbrydelse, som ellers ikke ville have fundet sted. Danske betjente må heller ikke forøge en forbrydelses grovhed.

Om de fem skal dømmes eller frifindes, ventes at blive afgjort midt i december.

/ritzau/