Fra mandag den 17. februar skal du stramme ballerne gevaldigt og ranke ryggen, når du kører bil.

I hele landet udruller Rigspolitiet nemlig en kampagne, hvor de holder skarpt øje med, hvad du foretager dig bag rattet. Er du ikke fokuseret, bliver du trukket ind til siden.

Kampagnen retter sig mod uopmærksomhed i trafikken. Det gør den, fordi der er uopmærksomhed involveret i hver tredje trafikulykke i Danmark.

Og selv om Rigspolitiet har noteret et fald i antallet af bilister, der taler i mobiltelefon, når de sidder bag rattet, ser det ikke for godt ud med koncentrationen helt generelt set.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse, hvor de annoncerer den kommende kampagne.

I 2019 gennemførte Rigspolitiet en undersøgelse, hvor de noterede sig, hvad 20.000 bilister foretog sig, mens de kørte bil.

Her viste det sig, at knap ni procent af dem, der kørte i en personbil, udførte distraherende handlinger, mens de kørte – eksempelvis spiste eller drak, talte i telefon eller indstillede GPS'en.

For de store køretøjers vedkommende – eksempelvis lastbiler – var det knap 19 procent af førerne, der ikke have fuld opmærksomhed på vejen, mens de kørte.

I begge tilfælde er der sket en stigning på omkring to procent i forhold til en lignende undersøgelse i 2017. Og det får altså politiet til at søsætte en landsdækkende kampagne.

'Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge,' siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

Ud over Rigspolitiets indsats, hvor de vil stoppe de uopmærksomme bilister, kommer der en større reklamekampagne, hvor bilister opfordres til at køre bil, når de kører bil.

Kampagnen kører fra 17. til og med 23. februar.