Københavns Politi er talstærkt til stede i forbindelse med, et antal personer er blevet anholdt i Valby.

Det bekræfter Thomas Hjermind, vagtchef fra Københavns Politi over for B.T.



Derudover er politiet meget sparsomme med oplysninger, da vagtchefen kun kan bekræfte, at de har anholdt et antal personer i forbindelse med en konkret sag.

Foto: presse-fotos.dk

Herudover bekræfter vagtchefen, at hændelsen er sket i Valby, og billeder fra stedet viser, at det er ved Gammel Køge Landevej omkring et jobcenter i området. Billederne viser også, at politiet bærer automatvåben og skudsikreveste.

Poltiet bekræfter dog, at de stadig er på stedet i forbindelse med efterforskningen.

