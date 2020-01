Det er stadig et mysterium, hvad der er sket med den 23-årige Karen Kubel Rolighed, som forsvandt på Bornholmerfærgen søndag.

I et forsøg på at finde flere spor gennemsøger Bornholms Politi torsdag færgen minutiøst.

»Vi gennemgår færgen Hammershus kvadratmeter for kvadratmeter sammen med Beredskabet for at finde spor efter hende,« fortæller den vagthavende ved Bornholms Politi, Jesper Lund.

Den unge kvinden fra Vestjylland steg om bord på færgen søndag aften omkring klokken 17.30 for at komme til Køge og derefter fortsætte til Vestjylland, hvor hun bor.

Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet af overvågningskameraet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi Vis mere Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet af overvågningskameraet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi

Da færgen nåede i havn i Køge, var Karen Kubel Rolighed væk. Eneste spor efter hende var en mulepose med hendes tændte mobiltelefon, computer og et par sko.

Ud over den rent fysiske eftersøgning er politiet også i gang med at gennemse flere hundrede timers videooptagelser fra færgen. Men selv om der er 80 kameraer rundt om på færgen, er Karen Kubel Rolighed endnu ikke dukket op på noget af det.

»Vi ved med sikkerhed, at hun er steget om bord på færgen, men vi kan ikke se hende på det videomateriale, vi har,« siger Jesper Lund og tilføjer, at kameraet på den del af færgen, hvor den unge kvinde opholdt sig, ikke virkede.

Den vagthavende understreger, at politiet holder alle muligheder åbne i forhold til, hvad der kan være sket.

Foto: Bornholms Politi Vis mere Foto: Bornholms Politi

»Vi har ingen teori. Vi frygter det værste, men lige nu holder vi alle muligheder åbne,« siger han.

Karen Kubel Rolighed beskrives som mellem 155 til 160 centimeter høj og kraftig af bygning.

Hun har brunt, mellemlangt hår og var iført en mørk striktrøje med firkantede lapper på ærmerne og noget hvidt på brystet, og hun havde hvide bukser på med sort mønster, da hun var med færgen. Hun havde også en stor, rød vandrerygsæk med sig.

Så du Karen på færgen, eller har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, skal du kontakte Bornholms Politi på telefon 114.