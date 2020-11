Politiet efterforsker fortsat et skyderi med to dræbte fra tirsdag aften i Kalundborg. Endnu er ingen anholdt.

Torsdag morgen har politiet fortsat ikke anholdt eller sigtet nogen for et dobbelt skuddrab, der fandt sted tirsdag aften i Kalundborg.

Skyderiet har kostet to mænd livet, mens en tredje fortsat er indlagt på hospitalet, men meldes i stabil tilstand. De tre mænd er alle i begyndelsen af 20'erne og fra Storkøbenhavn.

I en pressemeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller vicepolitiinspektør Jacob Olsen, at politiet sætter pris på de henvendelser, man indtil videre har modtaget i sagen.

Henvendelserne gav anledning til mindre politiaktioner onsdag.

- Dog forestår der fortsat et større efterforskningsarbejde for at finde frem til den eller de personer, der står bag skyderiet, siger Jacob Olsen, der leder efterforskningen.

Skyderiet skete på Nørre Allé i Kalundborg, og politiet fik anmeldelsen klokken 18.12.

Det ene offer var død, da politi og ambulance ankom til gerningsstedet, mens de to andre blev meldt i kritisk tilstand. Den anden døde natten til onsdag på Holbæk Sygehus.

Politiet har tidligere oplyst, at alle tre ofre er "kendt af politiet".Hvorvidt de har forbindelser til et kriminelt miljø - eventuelt et bandemiljø - har politiet ikke villet sige. Det skal efterforskningen klarlægge.

