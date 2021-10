Kort efter midnat natten til torsdag blev en 15-årig pige udsat for blufærdighedskrænkelse ved Godsbanen i Aarhus.

Den 15-årige pige har forklaret politiet, at hun havde været ved Godsbanen sammen med en gruppe venner, da hun var gået lidt væk for at finde et sted at tisse.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.



Da pigen havde sat sig ned for at tisse, kom en mand hen imod hende, hvilket fik hende til hurtigt at rejse sig op og tage sine bukser på. Pigen har forklaret, at manden sagde hej til hende og gik helt tæt på, hvorefter han befølte hende på kroppen og tog fat i hendes bukselinning, som om han ville forsøge at hive hendes bukser ned.



Pigen skubbede ham herefter i brystet og fik vristet sig fri, hvorefter hun løb væk fra stedet. Hun beskriver manden som:

– Dansk af udseende.

– Cirka 180 centimeter høj.

– Almindelig af kropsbygning.

– Lys i huden og med mørkt fuldskæg.

– Var iført mørkt tøj.

– Talte dansk.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set de to personer stå sammen tæt på Godsbanen, muligvis ved skurvognene ved Institution for X, omkring midnatstid natten til torsdag, eller som kan have viden om, hvem manden er.

Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefon 114.